Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юрист объяснила, как получить законный выходной 1 сентября

Существует несколько законных способов получить выходной в День знаний, 1 сентября, рассказала руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

Одним из самых простых способов она назвала оформление ежегодного отпуска, который будет включать первое число. Либо можно взять один день за свой счет. Дополнительный отпуск также предусмотрен за особые условия труда и донорство, уточнила она в интервью агентству «Прайм».

Помимо этого, выходной 1 сентября можно взять в случае ненормированного рабочего дня или сверхурочной работы, так как при таких условиях работник имеет право выбрать любое удобное для него время для отдыха на день.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 августа 2022

День открытых дверей НКО пройдёт в Пскове
22 августа 2022

О новых сменах форума «Истоки» в Псковской области рассказали организаторы
22 августа 2022

Солнечная и жаркая погода прогнозируется на Северо-Западе
22 августа 2022

Пациенты с 100% поражением лёгких снова поступают в псковскую инфекционку
22 августа 2022

80% пациентов псковской инфекционки не привиты от COVID-19
22 августа 2022

Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем Государственного флага России
22 августа 2022

С Днём российского флага поздравил жителей региона Александр Котов
22 августа 2022

Новый выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» вышел в эфир

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...