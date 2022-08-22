Юрист объяснила, как получить законный выходной 1 сентября

11:00, 22 августа 2022, ПАИ

Существует несколько законных способов получить выходной в День знаний, 1 сентября, рассказала руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

Одним из самых простых способов она назвала оформление ежегодного отпуска, который будет включать первое число. Либо можно взять один день за свой счет. Дополнительный отпуск также предусмотрен за особые условия труда и донорство, уточнила она в интервью агентству «Прайм».

Помимо этого, выходной 1 сентября можно взять в случае ненормированного рабочего дня или сверхурочной работы, так как при таких условиях работник имеет право выбрать любое удобное для него время для отдыха на день.