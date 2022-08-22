С новшествами порховской школы и организацией учёбы во время ремонта ознакомился Александр Котов

14:12, 22 августа 2022, ПАИ

Двери с устройством «Антипаника» и светодиодные потолочные светильники впервые появятся в самой большой порховской школе после ремонта. Масштабные работы, на которые выделили почти 80 млн рублей, подходят к логическому завершению, и хоть по плану школа № 1 откроется только в конце осени, руководство района и учебного заведения уверено: самое сложное позади. С ходом ремонта ознакомился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов во время рабочей поездки в округ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Навели мы красоту. Да, по сравнению с тем, что вы видели в начале лета, уже красиво! На 100 % сделали и сдали электрику – всё поменяли. Отремонтировали канализацию, а это наша самая большая проблема: подвал был затоплен долгие годы. Заодно поменяли систему водоснабжения, что не было предусмотрено изначально. Проводка, канализация, вода – самое главное. У нас это всё на ладан дышало. Мы в сентябре-октябре просто мучились: то там прорвёт, то здесь горит. Теперь всё будет хорошо», – провела по этажам школы Александра Котова и главу Порховского района Юрия Семёнова директор школы Наталья Никитина.

Завершены все монтажные и штукатурные работы, сейчас идёт подвес потолков и установка светодиодных светильников. В части классов уже виден результат. «Освещение у нас теперь шикарное», – оценила новшество руководитель учебного заведения. На стенах в классах будут стеклообои, в коридорах – штукатурка. Колер пока предстоит подобрать, но уже сейчас все отмечают, как изменилась школа без тёмных масляных стен, наследия советских времён. Уже заказаны и оплачены двери – они будут противопожарные, в том числе с устройством «Антипаника». Это не было предусмотрено проектом, но подрядчик предложил их использовать: такие двери рекомендованы для общеобразовательных учреждений и укладываются в общую смету.

«Подрядчик предлагает нам решения, и все они в сторону улучшения качества», – похвалил строителей Юрий Семёнов. Сам глава района постоянно бывает на объекте, при его деятельном участии несколько раз менялся проект – некоторые предложенные изначально решения на практике оказались неудачными.

«К качеству вопросов нет: строители – молодцы! Всё делают по графику. Наши подрядчики самые лучшие!» – подтвердила Наталья Никитина.

«Ваших подрядчиков я даже в пример приводил. К сожалению, не все так работают», – согласился Александр Котов. Спикер поинтересовался, где будут учиться дети до окончания ремонта. Директор рассказала, что начальную школу определили в здание детского сада «Светлячок», в школе № 3 будет обучаться среднее и старшее звено. Питание организовано благодаря привлечению столовой училища.

«Надо скорее крышу закрывать», – отметил Александр Котов. Дополнительные средства на ремонт кровли были выделены летом. Оказалось, что эти работы будет выполнять тот же подрядчик, строители уже приступили к демонтажу, но столкнулись с жалобами местных жителей.

По словам руководителя подрядной организации, в 30-градусную жару работать на крыше очень сложно: тяжело людям, не слушается материал – рубероид плавится на солнце. Поэтому бригада выходит в ночь, с полуночи до семи утра. «Мы понимаем, что шум причиняет неудобство местным жителям, но, к сожалению, это единственный выход. Мы всё-таки надеемся, что люди нас поймут. Хочется сделать качественно, пока нет дождей», – прокомментировал ситуацию Юрий Семёнов.

Контракт предполагает окончание работ к 1 декабря, подрядчик обещает сделать раньше. Александр Котов поблагодарил строителей за ответственный подход и отметил, что результат ремонта уже сейчас оставляет приятные впечатления.