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Общество

Школьница из Пскова разработала уникальное приложение

Учащаяся 8-го класса инженерно-лингвистической гимназии Пскова Софья Бедских совместно с командой юных технопредпринимателей разработала приложение с использованием АI – Shops&innovation для навигации по строительным магазинам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Идея создания такого приложения пришла к Софье Бедских после того, как она посетила смену «Кампус молодёжных инноваций» в технопарке «Кванториум» в Пскове, а также программу акселерации технологических проектов «Технолидеры будущего» – совместной программы Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда социальных инвестиций.

Как отметили организаторы, такого рода поддержка осуществляется в регионе для детей, заинтересованных в развитии своих технологических бизнес-идей, что позволяет школьникам знакомиться с ключевыми технологическими трендами, монетизировать свои стартапы и получать квалифицированную трекерскую поддержку.

«Благодаря навыкам программирования, робототехники и 3D-моделирования, полученным в псковском «Кванториуме», я смогла попасть в федеральную программу поддержки технологических предпринимателей «Технолидеры будущего», где идея создания приложения для более удобного и быстрого поиска товаров дошла до MVP1 [минимально жизнеспособный продукт. – ПАИ]. Мы получали удовольствие от того, что постепенно всё получалось, мы видели реальные результаты, команда продвигалась по roadmap», – отметила Софья Бедских.

Приложение будет доступно как предпринимателям, которые сталкиваются с проблемой длительного поиска товара на складе, так и покупателям, желающим сократить время пребывания в магазине и не попасться на уловки трейд-маркетологов.

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