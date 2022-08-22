Немой фильм с Чарли Чаплином в сопровождении джазового ансамбля покажут в Пскове

17:56, 22 августа 2022, ПАИ

Показ культовой немой комедии Чарли Чаплина в сопровождении джазового ансамбля состоится в креативном пространстве «Лофт» в Пскове 27 августа в 18:00. Об этом сообщается в группе креативного пространства в социальной сети «ВКонтакте».

В программе фильм 1931 года «Огни большого города». Действующие лица вечера – музыканты Яков Пелячик, Макарий Михайлов, Юрий Абрамов, Валентин Берлинский.

«Под полиритмическое звучание саксофона, ударных, пианино и гитары гости будут наслаждаться кадрами картины легендарного режиссёра ушедшей эпохи и чувствовать его присутствие. Живая музыка создаст эффект полного погружения в комедию и растворения в моменте», – отметили организаторы.

Билеты на мероприятие можно приобрести у администратора в «Лофте».