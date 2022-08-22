Спортсмены Псковской области победили на кубке России по стрельбе из лука

17:43, 22 августа 2022, ПАИ

Великолукские спортсмены Александра Савенкова и Игорь Николаев победили на Кубке России по стрельбе из лука, сообщается группе «Спортивная школа «Олимп»» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 14 по 19 августа.

Александра Савенкова завоевала золото в дисциплине «Блочный лук». Игорь Николаев также занял первое место в дисциплине «Блочный лук».

Тренирует ребят заслуженный тренер России Виталий Андреев.