Спортсмены Псковской области победили на кубке России по стрельбе из лука
Великолукские спортсмены Александра Савенкова и Игорь Николаев победили на Кубке России по стрельбе из лука, сообщается группе «Спортивная школа «Олимп»» в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 14 по 19 августа.
Александра Савенкова завоевала золото в дисциплине «Блочный лук». Игорь Николаев также занял первое место в дисциплине «Блочный лук».
Тренирует ребят заслуженный тренер России Виталий Андреев.
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