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Спорт

Спортсмены Псковской области победили на кубке России по стрельбе из лука

Фото: Спортивная школа «Олимп»

Великолукские спортсмены Александра Савенкова и Игорь Николаев победили на Кубке России по стрельбе из лука, сообщается группе «Спортивная школа «Олимп»» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 14 по 19 августа.

Фото: Спортивная школа «Олимп»

Александра Савенкова завоевала золото в дисциплине «Блочный лук». Игорь Николаев также занял первое место в дисциплине «Блочный лук».

Фото: Спортивная школа «Олимп»

Тренирует ребят заслуженный тренер России Виталий Андреев.

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