Данил Семьянинов выиграл финальный заплыв брассом на 100 метров на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов
Данил Семьянинов в понедельник выиграл финальный заплыв на 100 м брассом на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов, сообщает ТАСС. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
Семьянинов показал результат 59,64 секунды. Второе место занял Кирилл Пригода (59,68 секунды). Тройку лучших замкнул бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в плавании на 200 м брассом Антон Чупков (59,95).
Соревнования по плаванию на спартакиаде завершатся 26 августа.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
22 августа 2022
Данил Семьянинов выиграл финальный заплыв брассом на 100 метров на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов
20 августа 2022
В Пскове пройдет велозаезд в честь празднования Дня Государственного флага