Псковская область присоединится к федеральному марафону «Знание»

19:12, 22 августа 2022, ПАИ

Псковская область присоединится к федеральному просветительскому марафону «Знание». Мероприятие пройдёт с 31 августа по 2 сентября и охватит более 30 тысяч участников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В рамках марафона молодёжь получит уникальную возможность лично пообщаться с выдающимися учёными, государственными деятелями, первыми лицами крупнейших российских компаний, ведущими спикерами из сферы культуры и искусства, спорта и другими экспертами, достигшими выдающихся успехов в профессиональной деятельности.

Сам марафон будут транслировать в прямом эфире на многомиллионную аудиторию.

Организатор образовательного мероприятия – Российское общество «Знание». Проведение марафона приурочено ко Дню знаний.

Кроме того, с 1 по 9 сентября пройдёт III Всероссийская акция «Поделись своим знанием». В ней примут участие региональные органы власти в сфере образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта, молодёжной политики.