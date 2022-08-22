В районах Псковской области отметили День Флага России

21:28, 22 августа 2022, ПАИ

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День Флага Российской Федерации жители Палкинского района отметили дефиле в народных стилизованных костюмах на пирсе Смолинского озера, вспомнили символы государства, приняв участие в викторине, передаёт районая газета «Льновод».

Юные опочане и гости Опочки стали участниками детской игровой программы «Колесо истории», сообщила корреспондент газеты «Маяк». Особое место в череде праздничных мероприятий заняла акция по выносу полотнища триколора. «Под флагом единым» все желающие прошли в колонне от ул. Набережной до территории городского парка. Праздничный вечер продолжился концертной программой с участием местных артистов.

Большой триколор развернули сегодня в Новосокольниках на площади у Дома культуры им. Воровского учащиеся 11 «а» класса и сотрудники отдела по молодежной политике РДК, рассказали в редакции газеты «Новосокольнический край».