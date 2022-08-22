В Великих Луках раздали ленточки триколор в честь Дня флага России

22:50, 22 августа 2022, ПАИ

В день Государственного флага России волонтеры Центра добровольчества Великих Лук вручили горожанам символ праздника - триколор. Раздача ленточек производилась в центре города и возле ТЦ «Апельсин», сообщает районная газета "Великолукская прада. Новости".



"Жители города с благодарностью принимали подарок и отмечали, что в наше время особенно важно отмечать такие праздники, ведь это укрепляет наше единство", - рассказали в редакции.