«Чучело» показали псковским несовершеннолетним осуждённым

10:23, 23 августа 2022, ПАИ

На базе Централизованной библиотечной системы Пскова в рамках проекта «Воспитание через книгу» состоялось занятие с несовершеннолетними подростками, состоящими на учёте в уголовно-исполнительной инспекции. Мероприятие посвятили особенностям взаимоотношений в подростковой среде, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Сотрудники инспекции совместно с работниками библиотеки организовали обучающую беседу, раскрывающую важность выстраивания правильных межличностных отношений между людьми, взяв за основу примеры из художественной литературы.

Юным гостям был показан кинофильм «Чучело» по мотивам одноимённого произведения В. К. Железнякова. На примере героев повести психолог УИИ объяснила собравшимся, какие этапы взросления проходит человек, что такое нравственный конфликт, как различать ценности истинные и мнимые, красоту духовную и внешнюю. Отдельное внимание уделено теме подростковой дружбы, поведению в определённых ситуациях.

«Данное мероприятие продолжает цикл профилактических занятий, проводимых сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции области с несовершеннолетними, состоящими на учёте. Это очень важный пласт деятельности, направленный на формирование и развитие духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, приобщение к культурной составляющей, объяснение ключевых жизненных ценностей», — отметила психолог уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области Тамара Михайлова.