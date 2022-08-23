Подвеску со знаками Рюриковичей обнаружили археологи в Пскове
Интересная находка обнаружена в мстиславском раскопе на территории ТЭЦ у Мстиславской башни на берегу Великой в Пскове: двусторонняя подвеска со знаками Рюриковичей. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Археологический центр Псковской области.
Подвески со знаками Рюриковичей могли быть предметами, удостоверяющими полномочия должностных лиц. По версии Сергея Белецкого, представленные знаки могли принадлежать князю Улебу и его жене Сфандре (упомянуты в посольском перечне договора Руси с греками 944 г.).
Мстиславские раскопы — самые масштабные за последние годы. Подвеска происходит из разрушенной части ранее неизвестного участка псковского некрополя — курганного могильника Х–XI веков.
Подробности о находках у Мстиславской башни можно прочитать в серии публикаций «Сокровища сплющенного раскопа».
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