Жители Псковской области сшили карту к дню образования региона
Мастера из Псковской области вышили физическую карту области к дню её образования, 23 августа, сообщает газета «Новосокольнический край».
На панно псковичи «отразили местные исторические, культурные и патриотические традиции».
Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Псковской области с днём образования региона.
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