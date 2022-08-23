Валентина Матвиенко поздравила жителей Псковской области с днём образования региона

08:05, 23 августа 2022, ПАИ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Псковской области с днём образования региона.

«Это земля с богатым историческим прошлым и уникальным духовным наследием. На Псковщине издревле происходили судьбоносные для Российского государства события, во многом определившие его становление. Жители области хранят и приумножают традиции, заложенные старшими поколениями, оберегают удивительную природу и ценные памятники культуры, являющиеся достоянием России», — говорится в поздравлении.

Валентина Матвиенко обратила внимание, что Псковская область наращивает свой индустриальный и социально-экономический потенциал, уверенно идёт по пути значимых преобразований и добрых перемен. Она подчеркнула, что видимые успехи достигнуты в машиностроительном, транспортно-логистическом и агропромышленном комплексах. Большое внимание уделяется улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства. Передовым проектом в этом направлении является особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» – готовая экосистема для реализации перспективных бизнес-инициатив.

«Органы государственной власти субъекта Российской Федерации способствуют повышению уровня жизни людей, развитию научно-образовательной и туристско-рекреационной сфер. Уверена, что и в дальнейшем Псковская область будет активно участвовать в решении приоритетных общенациональных задач. Желаю благополучия и новых свершений во имя Отечества», — заключила спикер Совфеда.

После освобождения территории Псковщины от немецко-фашистских захватчиков указом Президиума ВС СССР от 22 августа 1944 года была образована Великолукская область, а 23 августа — Псковская область. Были созданы организационные предпосылки для скорейшего восстановления народного хозяйства. Эти территории вынесли самую длительную оккупацию, понесли огромные потери, которые составили около 46 млрд рублей. Захватчиками были уничтожены все промышленные предприятия, совхозы, колхозы, МТС, учреждения культуры. Но самой большой потерей была гибель людей. Если до войны на этой территории проживало около 1,5 млн, то в конце 1944 года — только 0,5 млн человек.



В связи с образованием областей возникла проблема формирования руководящих органов, потому что во вновь образованных областях не было готового аппарата управления, его пришлось создавать заново. Основную массу областных руководителей Псковской области составили посланцы Ленинграда. Уже в 1944 году в Псков прибыли 119 работников ленинградского обкома и облисполкома и 159 работников городского комитета партии — всего около 300 руководящих работников. Именно они заняли в Псковской области ключевые посты.