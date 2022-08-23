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Общество

32 градуса жары ожидается в Псковской области 24 августа

24 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных и юго-восточных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём — от +27 до +32.

Атмосферное давление высокое.

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