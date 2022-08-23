32 градуса жары ожидается в Псковской области 24 августа
24 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер южных и юго-восточных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём — от +27 до +32.
Атмосферное давление высокое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
23 августа 2022
Михаил Ведерников: Псковская область и дальше будет становиться гостеприимной, перспективной и привлекательной
23 августа 2022
РСХБ: Производство молочных продуктов, мясопереработка и другие – топ отраслей для роботизации