32 градуса жары ожидается в Псковской области 24 августа

12:20, 23 августа 2022, ПАИ

24 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных и юго-восточных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём — от +27 до +32.

Атмосферное давление высокое.