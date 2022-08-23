В России начали производить отечественный аналог тоника
Российская компания «Очаково» начала производство тоника под брендом Toness, который должен заместить на полках российских магазинов Schweppes. Розлив первой партии нового напитка состоялся на заводе компании в Краснодаре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.
«Запуск Toness – логичный шаг в формировании линейки безалкогольных напитков. Как и в случае с CoolCola, мы видим интерес к появлению новых брендов со стороны как торговых сетей, так и обычных потребителей. В настоящее время мы находимся в активной стадии переговоров с ретейлерами и ресторанами о поставках нашего Toness Indian Tonic», – сказал генеральный директор «Очаково» Юрий Антонов.
Напомним, что в июне 2022 года дистрибьютор Coca-Cola HBC сообщил, что такие напитки, как Coca-Cola, Fanta, Sprite, Bon Agua, Rich, Schweppes и другие, не будут производиться и продаваться в России. Такое решение было принято из-за специальной военной операции.
Сейчас российские компании активно создают отечественные аналоги зарубежных напитков. Так, «Очаково» уже произвела импортозамещение, предоставив российскому потребителю напитки CoolCola, Fancy и Street. Также производитель напитков «Черноголовка» создал свой вариант Coca-Cola и Fanta.
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