В России начали производить отечественный аналог тоника

12:23, 23 августа 2022, ПАИ

Российская компания «Очаково» начала производство тоника под брендом Toness, который должен заместить на полках российских магазинов Schweppes. Розлив первой партии нового напитка состоялся на заводе компании в Краснодаре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

«Запуск Toness – логичный шаг в формировании линейки безалкогольных напитков. Как и в случае с CoolCola, мы видим интерес к появлению новых брендов со стороны как торговых сетей, так и обычных потребителей. В настоящее время мы находимся в активной стадии переговоров с ретейлерами и ресторанами о поставках нашего Toness Indian Tonic», – сказал генеральный директор «Очаково» Юрий Антонов.

Напомним, что в июне 2022 года дистрибьютор Coca-Cola HBC сообщил, что такие напитки, как Coca-Cola, Fanta, Sprite, Bon Agua, Rich, Schweppes и другие, не будут производиться и продаваться в России. Такое решение было принято из-за специальной военной операции.

Сейчас российские компании активно создают отечественные аналоги зарубежных напитков. Так, «Очаково» уже произвела импортозамещение, предоставив российскому потребителю напитки CoolCola, Fancy и Street. Также производитель напитков «Черноголовка» создал свой вариант Coca-Cola и Fanta.