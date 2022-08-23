Со 2 по 4 сентября в Пскове пройдут Дни Витебской области
Со 2 по 4 сентября в Пскове пройдут Дни Витебской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Готовимся принять гостей из Республики Беларусь, — отметил глава региона. — Делегация из Республики Беларусь привезёт с собой сельскохозяйственные товары, творческие коллективы, презентует производственный и туристический потенциал региона».
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