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Общество

В Пскове обучают наставников РСО по проекту «Маршрут построен»

В ПсковГУ стартовало одно из образовательных мероприятий по проекту «Маршрут построен» (его реализуют по гранту Росмолодёжи «вМесте»). С 18 по 21 сентября 45 наставников студенческих отрядов проходят обучение и узнают, как правильно работать с кандидатами в бойцы РСО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Будущих наставников обучат психологии работы с новичками и их мотивацией, тайм-менеджменту и профилактике выгорания.

Лекции и мастер-классы для ребята проводят представители центрального штаба и псковского реготделения РСО, а также сотрудники Российского психологического общества.

«Я всегда подчёркиваю: в студенческих отрядах ребята не только приятно проводят время, но и осваивают полезные компетенции. Сегодня вам предстоит развить навык руководителя, чтобы обучить 150 новых бойцов, которые начнут с вами свой первый трудовой сезон», – отметила начальник отдела по работе с РСО Алла Сердцева.

Проект «Маршрут построен» – один из семи, реализуемых в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте». Он поможет заложить в университете устойчивую систему наставничества: опытные бойцы РСО будут адаптировать к работе новичков в этот и последующие годы.

Ранее сообщалось, что студенты ПсковГУ стали участниками Всероссийского медиафорума «Точка сбора. Россия».

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