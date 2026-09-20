Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Игорь Романов: «Новые люди» рассчитывают получить больше голосов, чем на прошлых выборах

Партия «Новые люди» рассчитывает получить больше голосов, чем на прошлых выборах, как на федеральном, так и на региональном уровне. Об этом заявил руководитель регионального отделения партии Игорь Романов в ходе политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

Игорь Романов. Фото: ПАИ

«Конечно, мы уверены, что получим больше голосов, чем в прошлый раз, и на федеральном, и на региональном уровне. Спасибо избирателям, кто пришёл на участки в эти три дня и проголосовал за партию. Спасибо, что отдали свой голос за будущее страны», – сказал Романов.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



20 сентября 2026

Алексей Севастьянов: Не бывает одинаковых избирательных кампаний
20 сентября 2026

«Высокий результат»: глава Локнянского округа рассказал о явке на выборы
20 сентября 2026

Игорь Дитрих отметил честную и открытую атмосферу на выборах
20 сентября 2026

Игорь Романов: «Новые люди» рассчитывают получить больше голосов, чем на прошлых выборах
20 сентября 2026

Наталья Тудакова заявила о продолжении работы по программе, озвученной во время избирательной кампании
20 сентября 2026

Владимир Ефимов: ЛДПР в Псковской области сделала ставку на встречи с жителями вместо баннеров
20 сентября 2026

Пётр Алексеенко: КПРФ – передовая оппозиционная партия, а не догоняющая
20 сентября 2026

Игорь Сопов: Выборы прошли спокойно и без сенсаций

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...