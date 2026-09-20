Игорь Романов: «Новые люди» рассчитывают получить больше голосов, чем на прошлых выборах

21:39, 20 сентября 2026, ПАИ

Партия «Новые люди» рассчитывает получить больше голосов, чем на прошлых выборах, как на федеральном, так и на региональном уровне. Об этом заявил руководитель регионального отделения партии Игорь Романов в ходе политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

«Конечно, мы уверены, что получим больше голосов, чем в прошлый раз, и на федеральном, и на региональном уровне. Спасибо избирателям, кто пришёл на участки в эти три дня и проголосовал за партию. Спасибо, что отдали свой голос за будущее страны», – сказал Романов.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.