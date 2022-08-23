Перед выборами все избирательные участки в Пскове обследуют кинологи

18:58, 23 августа 2022, ПАИ

В Пскове обсудили меры по обеспечению антитеррористической безопасности и охране общественного порядка в период подготовки и проведения выборов депутатов в Псковскую городскую Думу, сообщает пресс-служба Псковской городской администрации.

Начальник отделения охраны общественного порядка УМВД России по городу Пскову Денис Давыдов рассказал что по данному вопросу ведется активная работа. Охрана общественного порядка на участках избирательных комиссий будет организована с 7 по 11 сентября.

Всего будет задействовано около 450 сотрудников полиции. Также планируется задействовать народную дружину. В преддверии выборов все помещения избирательных участков будут обследованы кинологами.