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Страна и мир

В Москве появился магазин с одеждой, на которой красуются фразы Лукашенко

На майках, бейсболках, свитшотах и худи красуются фразы Александра Григорьевича. Фото: БелНовости

 Первый магазин с сувенирами и одеждой от президента Белоруссии Александра Лукашенко с его самыми известными цитатами открылся во вторник в павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ в Москве.

Как передает корреспондент ТАСС, открытие посетили вице-премьер РФ Алексей Оверчук, первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков, посол республики в России Дмитрий Крутой и глава компании «Беллегпром» Татьяна Лугина.

В магазине представлены майки, свитшоты, кепки и сумки с надписями: «Первый», «Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай», «Будет очень интересно. Начинайте шевелиться», а также «Не позволим нас наклонить. Любимую не отдают» и «Я же диктатор, мне тяжело понимать демократию».
Кроме того, там продаются подушки с надписью: «Чтобы понять, как я сплю, надо со мной спать», а также шоколад.

18 декабря 2021 года такой магазин открылся в Минске в одном из торговых центров. Это первый магазин с сувенирами президента. В конце августа 2021 года Лукашенко получил в подарок на День рождения набор маек со своими цитатами. После этого белорусский президент согласился, что проект должен получить дальнейшее развитие.

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