Нулевую ставку налога на прибыль для муниципальных домов культуры утвердили в России

08:17, 24 августа 2022, ПАИ

Для муниципальных дворцов и домов культуры утверждена нулевая ставка налога на прибыль. Решение будет действовать с налогового периода 2022 года, сообщает правительство РФ.

Это позволит увеличить долю собственных средств муниципальных учреждений культуры и направлять их на повышение оплаты труда сотрудников и проведение социально значимых мероприятий.

В перечень видов деятельности, на которые будет распространяться такая льгота, вошли: проведение занятий, курсов, лекций, творческих лабораторий и концертов, организация экскурсий, фестивалей, кинопоказов, научно-исследовательская и методическая деятельность в культурно-досуговой сфере, организация детского отдыха, выездные мероприятия для инвалидов, сирот и пожилых граждан.

«Особенно нуждаются в такой поддержке те культурные учреждения, которые расположены в сельской местности, посёлках, малых городах. Их у нас по России почти 37 тысяч. Для местных жителей это не просто место отдыха, но и важная часть социальной инфраструктуры», – отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.