В России предложили разрешить продажу алкоголя на летних верандах

08:34, 24 августа 2022, ПАИ

В России предложили разрешить продажу алкоголя на летних верандах. Соответствующий законопроект сенатора Андрея Кутепова концептуально поддержал Минфин. Документ пока не внесли в Госдуму, пишет газета «Известия».

Предложение касается веранд, примыкающих к стационарным заведениям общепита, у которых есть лицензия на продажу алкогольных напитков. Поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» готовят для внесения в Госдуму, однако пока нижняя палата документ не зарегистрировала.

«Указанная инициатива концептуально поддерживается», – сказано в подготовленном Минфином проекте заключения правительства на поправки.

Несмотря на то что в целом Минфин поддержал идею, в министерстве высказали замечание к проекту из-за использования отсутствующего в законодательстве РФ термина. Замечание касается определения автором веранд и террас как «оборудованной площадки, временно примыкающей к стационарным объектам общественного питания». После редакционной доработки законопроекта Минфин будет готов его поддержать.