В России предложили разрешить продажу алкоголя на летних верандах
В России предложили разрешить продажу алкоголя на летних верандах. Соответствующий законопроект сенатора Андрея Кутепова концептуально поддержал Минфин. Документ пока не внесли в Госдуму, пишет газета «Известия».
Предложение касается веранд, примыкающих к стационарным заведениям общепита, у которых есть лицензия на продажу алкогольных напитков. Поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» готовят для внесения в Госдуму, однако пока нижняя палата документ не зарегистрировала.
«Указанная инициатива концептуально поддерживается», – сказано в подготовленном Минфином проекте заключения правительства на поправки.
Несмотря на то что в целом Минфин поддержал идею, в министерстве высказали замечание к проекту из-за использования отсутствующего в законодательстве РФ термина. Замечание касается определения автором веранд и террас как «оборудованной площадки, временно примыкающей к стационарным объектам общественного питания». После редакционной доработки законопроекта Минфин будет готов его поддержать.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Нулевую ставку налога на прибыль для муниципальных домов культуры утвердили в России
Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с новым главврачом Псковской областной больницы