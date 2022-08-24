Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 24 августа

09:11, 24 августа 2022, ПАИ

24 августа в связи с проведением работ возможно временное отключение водоснабжения, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Водоснабжение могут отключить на улице Вокзальной, 21 (Автовокзал) и на улице Вокзальной, 19 (АЗС). Кроме того, в связи с проведением работ подрядной организацией ООО «СУ-27» с 9:00 и до окончания работ будет отсутствовать водоснабжение в районе Снятной горы.