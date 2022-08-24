18 миллионов рублей федеральной поддержки получила эногастроярмарка «Виноград»

11:15, 24 августа 2022, ПАИ

Заявка комитета по туризму Псковской области стала победителем конкурсного отбора Федерального агентства по туризму по предоставлению субсидий. Теперь познавательный эногастрономический фестиваль «Виноград» претендует на федеральную поддержку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В 2023 году регион получит 18 млн рублей на организацию и продвижение мероприятия. Поддержка организована в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Отметим, что в 2022 году познавательный эногастрономический фестиваль «Виноград» стал одним из самых массовых летних мероприятий в Псковской области. За 9 дней его работы интерактивные, дегустационные и концертные площадки посетили около 100 тыс. жителей и гостей области. Свою продукцию смогли представить производители вина и сыра из разных регионов страны.

Организаторами «Винограда» выступили правительство Псковской области, администрация города Пскова, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Национальное агентство маркетинга российского вина.

Ярмарка «Виноград» прошла в Пскове с 18 по 26 июня. Мероприятие посвящено российскому вину, эногастрономии, науке, культуре и искусству. В Пскове на заборе у Гельдтовой бани появились граффити — их нанесли в рамках эногастрономической ярмарки «Виноград». Фоторепортаж с первого и второго дней смотрите по ссылкам. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил ярмарку 19 июня. Вместе с главой региона на ярмарку пришли президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и глава администрации Пскова Борис Елкин. Губернатор Псковской области сообщил в прямом эфире радиостанции «Седьмое небо» о планах сделать ежегодным проведение в Пскове эногастрономической ярмарки «Виноград».

Подробнее об эногастроярмарке «Виноград» читайте в сюжете.