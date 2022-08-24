Почему стоит оформить кредит в банке «Синара»

12:13, 24 августа 2022, ПАИ

Сложных житейских ситуаций, для разрешения которых требуется срочное вложение денежных средств, огромное количество. Когда необходимая сумма имеется на руках, проблема решается быстро и просто. Другое дело, когда таковая отсутствует. В подобных случаях не стоит отчаиваться. Быстро устранить проблему можно, если взять кредит в банке «Синара» на требуемый период времени.

Быстрое решение финансового вопроса от банка «Синара»

Банк «Синара» является организацией, работа которой полностью нацелена на удовлетворение интересов и требований современного клиента. Приняв во внимание тот факт, что большинство современных людей испытывают дефицит свободного времени, руководителями банка было принято решение о внедрении в обиход такой услуги, как кредит с быстрым решением.

Речь идет о кредите, оформить который можно в режиме онлайн, не покидая стен собственного дома. А это очень выгодно и удобно для тех, кто не имеет свободного времени или не желает тратить лишние часы на посещение отделения банка.

Чтобы оформить кредит с быстрым решением, необходимо заполнить электронную форму заявки, указав желаемые условия сотрудничества:

сумма кредита (вы можете указать любую цифру, не превышающую 300 тысяч рублей); срок возврата долга (максимальный срок возврата долга составляет 5 лет, а минимальный – 1 год); величина ежемесячного платежа.

Также необходимо будет указать личные данные. Это можно будет сделать вручную или воспользовавшись функцией автозаполнения через портал госуслуг.

В случае одобрения заявки денежные средства перечисляются на счет клиента практически мгновенно.

Чем удобно оформление кредита с быстрым решением в банке «Синара»

Существует ряд положительных моментов, которые делают сотрудничество с банком удобным и выгодным. К их числу можно отнести следующие моменты:

величина процентной ставки от 6,9 % (подключив сервисный пакет «Управляй легко», можно снизить ставку на 8 %); максимальная для получения сумма составляет 300 тысяч рублей; возможность оформления кредита в режиме онлайн, без посещения офиса банка; отсутствие необходимости получать подтверждающий доход документ.

К числу преимуществ также можно отнести отличную работу службы поддержки. Клиенты могут получать ответы на интересующие вопросы практически круглосуточно. Также требуемую информацию можно найти в отдельном разделе, где собраны ответы на самые часто задаваемые вопросы.

Чтобы пользоваться представленной в интернете информацией, не нужно регистрироваться на сайте банка. Пользователям доступны все разделы без авторизации.

Другие услуги от банка «Синара»

Кредит с быстрым решением в режиме онлайн – это далеко не единственная услуга, которую клиенты могут получить, обратившись в банк «Синара». Здесь можно оформить ипотеку или вклад, получить страховку, а также заказать выпуск пластиковой или виртуальной карты для совершения финансовых операций.

Подробнее о каждой из упомянутых выше услуг можно узнать у менеджера банка «Синара».

ПАО банк «Синара».

Лицензия № 065-14099-000100 от 19 августа 2021 года.

Срок действия: без ограничения срока действия.