Спиртное попытался украсть пскович из магазина на Октябрьском проспекте

12:24, 24 августа 2022, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте – поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 49-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции.