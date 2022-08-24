Вспышку «Иридиума» в Гдовском районе сфотографировал пскович

12:29, 24 августа 2022, ПАИ

Вспышку «Иридиума» на фоне Млечного Пути сфотографировал в Гдовском районе астроном-любитель Михаил Прохоренко. Свой снимок он разместил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Вспышка «Иридиума» — явление, вызываемое отражением солнечного света гладкими поверхностями антенн спутников системы спутниковой связи «Иридиум». Космический сегмент сети «Иридиум» состоит из 66 космических аппаратов (массой примерно 700 кг каждый), равномерно размещённых на 6 приполярных круговых орбитах.

Время жизни одного космического аппарата системы составляет не менее 5 лет. Каждый аппарат формирует свою зону обслуживания площадью около 19 млн квадратных километров. Зоны обслуживания всех 66 космических аппаратов полностью покрывают Землю.

Связь с абонентами поддерживается посредством 3 главных антенн (MMA — Main Mission Antenna).

Время от времени одна из антенн MMA отражает солнечные лучи на поверхность Земли, создавая блик диаметром около 10 км, движущийся по поверхности планеты. Для земного наблюдателя это выглядит как плавное появление и последующее плавное исчезновение ярчайшей звезды. Явление продолжается менее 10 секунд.

Так как положение каждого космического аппарата известно с высокой точностью, возможно вычислить время появления таких бликов для любой точки планеты. Любители астрономии часто фотографируют это красивое явление.