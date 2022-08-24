В России резко подешевели iPhone

14:45, 24 августа 2022, ПАИ

Ввезённые на территорию России по параллельному импорту телефоны американской компании Apple iPhone за последний месяц упали в цене на 30 %, пишет газета «Известия».

Так, iPhone 13 Pro Max в начальной комплектации на 128 Гб с начала августа подешевел почти на 20 тысяч рублей, а в максимальной конфигурации на 1 Тб стал доступен по цене 179 990 тысяч рублей вместо 245 990 тысяч рублей в июле.

Такие же цены установлены в МТС, «Ситилинке», «Связном» и других магазинах.

«Мы подтверждаем снижение цен на iPhone. Это связано в том числе с укреплением курса рубля», – отметил директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

Кроме того, снижению цен поспособствовало построение новых логистических цепочек, добавила пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.