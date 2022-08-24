Водители чудом уцелели в результате ДТП в Пушкинских Горах
В Пушкинских Горах произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Ford Fusion, сообщает корреспондент газеты «Пушкинский край».
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ-2114, помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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