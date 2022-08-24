Тюремные сроки получили «закладчик» из Пскова и «огородники» из Петербурга

16:39, 24 августа 2022, ПАИ

Псковский районный суд огласил приговор в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, выращивавших коноплю на чердаке дома в одной из опочецких деревень, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В результате «огородники» получили наркотическое средство – каннабис (марихуану) – общей массой в высушенном виде 961 грамм, а также растения конопли (рода Cannabis), содержащие наркотическое вещество тетрагидроканнабинол и части таких растений, содержащие наркотическое вещество тетрагидроканнабинол, с общей массой в высушенном виде 875,57 грамма, которые они незаконно хранили без цели сбыта.

Наркотическое вещество обнаружено и изъято в рамкам оперативно-разыскных мероприятия и при обыске сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 30 000 рублей и ограничением свободы сроком на 7 месяцев, второму – 3 года со штрафом в размере 20 000 рублей и ограничением свободы на 6 месяцев. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима.

Срок также получил житель Пскова, который, действуя в составе организованной преступной группы, совершил два особо тяжких преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В роли закладчика он помещал свёртки с веществами в тайники – «закладки» – для дальнейшего их сбыта через интернет.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Судом учтены в качестве смягчающих обстоятельств активное способствование раскрытию преступлений, полное признание вины, а также ряд иных обстоятельств.

Вместе с тем судом учтён рецидив преступлений, так как преступления совершены спустя непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы, где осуждённый также отбывал наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.