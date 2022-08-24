В фотовыставке «Туристические мотивы» могут принять участие псковичи
Библиотека имени Курбатова приглашает экскурсоводов Пскова и Псковской области к участию в фотовыставке «Псковское лето. Туристические мотивы». Необходимо до 7 сентября принести оформленные фотографии в отдел литературы по культуре и искусству (кабинет 302). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.
На фотографиях могут быть:
- места, по которым вы водили экскурсии этим летом;
- ваши экскурсанты;
- вы сами во время экскурсии, общения или на фоне интересных мест Псковской области.
Все работы примут участие в выставке в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова, которая будет организована в сентябре, а участники получат благодарственные письма от организаторов.
Справки по телефону 72-84-06 (отдел искусств).
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