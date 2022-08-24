Лучших профессионалов определили на Великолукском заводе электротехнического оборудования
На заводе электротехнического оборудования в Великих Луках определились победители конкурса профессионального мастерства. Об этом рассказал на своей странице ВКонтакте директор Великолукского завода Денис Мунштуков, пишет сайт «Луки.ру».
В конкурсе профмастерства приняли участие 18 сварщиков, токарей и сборщиков. Необходимо было ответить на вопросы теоретической части, а также сделать детали на рабочих местах. Компетентное жюри в лице опытных заводчан и специалистов отдела главного технолога оценивало качество и скорость изготовления изделия, а также его соответствие чертежу.
По итогам состязания в номинации «Лучший токарь» на первом месте оказался Алексей Орлов. Второго места удостоился Анатолий Груздев. На третьем месте по результатам подсчетов оказался Антон Писаренков.
В номинации «Лучший сварщик» по черному металлу на первом месте – Борис Каменев, на втором месте – Сергей Лукашов, на третьем – Денис Кулешов. «Лучший сварщик» по цветному металлу признан Алексей Петров, на втором месте – Евгений Жуков, на третьем – Олег Сенченков.
В номинации «Лучший сборщик» первыми стали Дмитрий Иванов и Евгений Алексеев, на втором месте – Александр Павлов и Андрей Максимов, на третьем – Павел Иванов и Алексей Горбанёв.
Денис Мунштуков пояснил, что победители получат почетные грамоты и денежные поощрения, а победители в каждой номинации удостоятся чести оказаться на заводском стенде «Наша гордость».
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