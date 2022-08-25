День примирительного поцелуя отмечается 25 августа

07:45, 25 августа 2022, ПАИ

25 августа для многих людей может стать знаковым праздником, если они последуют призыву, давшему празднику название: День «Поцелуемся и помиримся». Есть у него и второе наименование – День примирительного поцелуя, сообщает calend.ru.

Поцелуй – один из наиболее сильных, трогательных и нежных способов выражения чувств между близкими людьми: влюблёнными, родственниками, родителями и детьми, друзьями.

Инициаторы праздника предлагают вспомнить и о том, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств, быть знаком приветствия, но и играть роль крайне эффективного средства примирения в момент ссоры, конфликта. В данном случае поцелуй сродни рукопожатию, но отличается от него тем, что не применим так широко и в отношении любого человека.