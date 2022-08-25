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Михаил Ведерников поручил продумать меры упрощения строительства частных домов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главным архитектором региона — начальником управления архитектуры и градостроительства правительства области Евгением Шапкиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников в начале встречи обратился к вопросам развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Псковской области. Он отметил, что тенденция иметь свой дом, а не квартиру, набирает обороты. Это, к примеру, показали социологические опросы в рамках разработки концепции комплексного развития пилотных территорий региона. Губернатор поручил продумать на региональном уровне меры, чтобы упростить задачу строительства своих домов для граждан.

Евгений Шапкин отметил, что в рамках стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года Минстроя России на федеральном уровне прорабатываются новые государственные стандарты ИЖС и другие регламенты для упрощения процедуры строительства. Вопрос развития индивидуальной застройки активно обсуждался на прошедшем недавно совете главных архитекторов регионов России.

Руководитель управления архитектуры и градостроительства выступил с инициативой создания регионального пула типовых проектов домов, которым смогут пользоваться жители области. Предполагается, что здания будут практичные и продуманные. Всё это позволит значительно снизить затраты на проектирование — останется только привязать объект к местности.

Михаил Ведерников инициативу поддержал и поручил вопрос проработать детально. Для жителей региона это должно стать подспорьем в строительстве домов и позволит поддерживать уровень выполнения показателей нацпроекта «Жильё и городская среда» по ежегодному вводу жилья.

Также Евгений Шапкин на рабочей встрече доложил губернатору о продолжении работы над внедрением дизайн-кодов в районных центрах области. Предполагается, что в сентябре охват муниципалитетов в данном направлении станет максимальным. Управление продолжает оказывать методическую помощь, разрабатывать рекомендации. Так, недавно специалисты выезжали в Остров и Гдов, выбрали самые  сложные случаи — места, которые визуально засорены рекламой и вывесками. Для районов были подготовлены визуализации, которые наглядно показывают, как дизайн-код преобразит эти территории.

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