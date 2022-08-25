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Общество

Цена на газ в Европе превысила 3200 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в европейских странах поднялась выше 3 200 долларов за тысячу кубометров с начала марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7 %.

Отметим, что цены на газ растут на фоне сообщения «Газпрома», что поставки сырья по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

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