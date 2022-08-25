20 тысяч рублей лишился пскович из-за онлайн-покупки

13:13, 25 августа 2022, ПАИ

20 тысяч рублей лишился 41-летний житель Пскова в результате онлайн-покупки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина на сайте бесплатных объявлений нашёл информацию о продаже игровой рулетки. Сумма покупки составила 20 тысяч рублей, их пскович перевёл через онлайн-банк. После получения денег продавец перестал выходить на связь.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ.