Ремонт улицы Кузбасской Дивизии в Пскове завершат до Нового года

17:11, 25 августа 2022, ПАИ

В Пскове до Нового года планируется завершить ремонт улицы Кузбасской Дивизии. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

По его словам, там также произошло увеличение стоимости контракта из-за велодорожек. Сейчас на объекте идет проработка по пуску движения.

«Анонсировать конкретнее не буду. С точности до дня не скажу», - заявил гость медиацентра.

Реконструкция улицы началась в конце 2020 года. Подрядная организация уже закончила работы по переносу инженерных коммуникаций, созданию новой линии водопровода, прокладке сетей канализации. Реконструкция проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации Пскова, подрядной организацией – ООО «ДорСтройСервис».