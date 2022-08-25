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Общество

24 тысячи рублей составляет средняя зарплата псковских рабочих в дорожной отрасли

24 тысячи рублей составляет средняя зарплата рабочих в дорожной отрасли в Псковской области. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Станислав Стармолотов также заметил, что у тех работников, которые работают на спецтехнике, средняя зарплата значительно выше.

Он также отметил, что «Псковавтодор» принимает студентов на учебную и производственную практику. По его словам, при учёте полного рабочего месяца у студентов в среднем зарплата составляет около 24 тысяч рублей.

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