24 тысячи рублей составляет средняя зарплата псковских рабочих в дорожной отрасли

17:12, 25 августа 2022, ПАИ

24 тысячи рублей составляет средняя зарплата рабочих в дорожной отрасли в Псковской области. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Станислав Стармолотов также заметил, что у тех работников, которые работают на спецтехнике, средняя зарплата значительно выше.

Он также отметил, что «Псковавтодор» принимает студентов на учебную и производственную практику. По его словам, при учёте полного рабочего месяца у студентов в среднем зарплата составляет около 24 тысяч рублей.