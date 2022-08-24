В Риге завершили демонтаж обелиска воинам-освободителям
В Риге завершился демонтаж 79-метрового обелиска в композиции памятника воинам-освободителям, передает РИА «Новости».
Обелиск после нескольких часов работ по демонтажу упал на территорию парка.
Работы по демонтажу памятника освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат.
Ранее при сносе памятника освободителям Риги раскололась скульптура «Мать-Родина». Сначала тяжелая техника столкнула статую с постамента, после чего она упала и раскололась.
Власти Латвии заявляли, что все части монумента будут уничтожены, так как они не представляют художественной ценности. Демонтажные работы продлятся до 12 сентября.
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