В Риге завершили демонтаж обелиска воинам-освободителям

21:58, 25 августа 2022, ПАИ

В Риге завершился демонтаж 79-метрового обелиска в композиции памятника воинам-освободителям, передает РИА «Новости».

Обелиск после нескольких часов работ по демонтажу упал на территорию парка.

Работы по демонтажу памятника освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат.

Ранее при сносе памятника освободителям Риги раскололась скульптура «Мать-Родина». Сначала тяжелая техника столкнула статую с постамента, после чего она упала и раскололась.

Власти Латвии заявляли, что все части монумента будут уничтожены, так как они не представляют художественной ценности. Демонтажные работы продлятся до 12 сентября.