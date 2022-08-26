Путин распорядился увеличить численность военнослужащих в России почти на 140 тысяч

07:24, 26 августа 2022, ПАИ

Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», — говорится в новом указе.

В соответствии с предыдущим указом от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

