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Общество

Число самозанятых растёт в Псковской области

14 371 действующий плательщик налога на профессиональный доход (НПД) зарегистрирован в Псковской области по состоянию на 25 августа. На начало текущего года их было 9 521 человек. По данным информационного ресурса, поступившая сумма налога составила 86 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Отмечается, что, как и раньше, популярными видами деятельности самозанятых в области являются автоперевозка пассажиров и грузов, автосервис, торговля продукцией собственного производства, косметологические и парикмахерские услуги.

Введенный Законом 2078-ОЗ от 8 мая 2020 года на территории Псковской области НПД должен был вывести из тени определённую категорию граждан и предоставить им выгодные условия для легального бизнеса.

Воспользоваться налоговым спецрежимом могут граждане и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги и продающие товары собственного производства, при условии, что они не имеют наемных работников и их годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, а также если они не применяют иные спецрежимы или предпринимательскую деятельность, облагаемую НДФЛ.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно тремя способами.

Первый – скачать мобильное приложение «Мой налог». Для активации приложения «Мой налог» необходимо выполнить следующие действия: указать номер телефона, выбрать регион, отсканировать паспорт, проверить данные, сделать селфи для идентификации личности и подтвердить регистрацию. Заполнять заявление не нужно: приложение автоматически распознает и внесёт данные.

Второй способ подойдёт для пользователей онлайн-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика». Необходимо, используя идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и пароль сервиса, войти в мобильное приложение, указать и подтвердить номер мобильного телефона и выбрать регион для осуществления деятельности.

Третий вариант подключения возможен для пользователей с подтверждённой учётной записью на едином портале государственных и муниципальных услуг. Тогда для входа в приложение «Мой налог» понадобятся данные, которые обычно используются для авторизации на портале госуслуг.

С 1 августа 2022 года могут работать на НПД граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик, ранее работать на НПД могли только граждане РФ и граждане ЕАЭС.

С 1 августа 2022 года граждане ЕАЭС, Украины, ДНР и ЛНР вправе представить в ИФНС заявление о постановке на учёт или снятии с учёта в качестве плательщика НПД через единый портал. В этом случае заявление нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью оператора единого портала. Фотография при этом не требуется.

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