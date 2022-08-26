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Культура

Минкульт советует туристам провести последние выходные лета в Пскове

Telegram-канал Министерства культуры России советует туристам провести последние выходные лета в Псковском музее-заповеднике. Подписчикам рекомендуют прогуляться по территории музея-заповедника и насладиться красотами Пскова.

Также в список рекомендаций вошёл музей-заповедник «Изборск» – «уникальный историко-культурный и природный комплекс, который сохранил тысячелетнюю планировочную и градостроительную структуру».

Туристам предлагают также посетить дворцово-парковый ансамбль музея-заповедника «Павловск» и мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина.

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