Минкульт советует туристам провести последние выходные лета в Пскове
Telegram-канал Министерства культуры России советует туристам провести последние выходные лета в Псковском музее-заповеднике. Подписчикам рекомендуют прогуляться по территории музея-заповедника и насладиться красотами Пскова.
Также в список рекомендаций вошёл музей-заповедник «Изборск» – «уникальный историко-культурный и природный комплекс, который сохранил тысячелетнюю планировочную и градостроительную структуру».
Туристам предлагают также посетить дворцово-парковый ансамбль музея-заповедника «Павловск» и мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина.
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