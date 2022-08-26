Ветераны в Пскове и Великих Луках могут бесплатно ездить на такси

12:17, 26 августа 2022, ПАИ

В Псковской области продолжает действовать бесплатный проезд в такси для некоторых категорий ветеранов Великой Отечественной войны. Новый социальный сервис доступен гражданам Пскова и Великих Лук с 1 июля 2022 года. Программа разработана Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с региональными властями и перевозчиками такси, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

За два месяца услугой воспользовались восемь ветеранов, совершив 19 поездок. Граждане заказывали такси, чтобы отправиться в поликлинику, банк, баню и на дачу.

Обратиться за услугой бесплатного проезда в такси могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны, а также лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны в данный период, проживающие в настоящее время в Пскове и Великих Луках.

Порядок заказа такси следующий. Ветеран, его представитель или родственник, чтобы заказать транспортную услугу, должны позвонить ответственному работнику соцзащиты и сообщить место и время заказа такси. Работник соцзащиты в специальном личном кабинете сделает заявку на услугу, в которой укажет маршрут следования такси. Затем на мобильный телефон ветерана или его официального представителя поступит подтверждающее сообщение со временем подачи и госномером автомобиля. В Псковской области партнером программы выступает Яндекс.Такси.

Воспользоваться такси можно будет до конца года вне зависимости от целей поездки в любое удобное время. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки ветеранов в размере 3 тысяч рублей на каждого человека.