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Общество

Промышленное производство в январе – июле в Псковской области сократилось на 1,7%

Промышленное производство в январе – июле в Псковской области сократилось на 1,7% по сравнению с январем – июлем 2021 года, сообщает Псковстат.

Снижение объемов показали все четыре сектора экономики, учитываемые при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли продемонстрировали сокращение на (-) 1,2%, обрабатывающие производства – на (-) 1%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на (-) 12,1%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на (-)1,6%.

Больше других снизилось производство текстильных изделий – (-) 37,5%, мебели – (-) 24,3%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – (-) 24,1%, электрического оборудования – (-) 23,5%. 

Тем не менее, наблюдалось увеличение объемов производства в следующих отраслях обрабатывающих производств (по сравнению с январем-июлем 2021 года):

- ремонт и монтаж машин и оборудования – (+) 68,4%,

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (+) 61,9%,

- производство резиновых и пластмассовых изделий – (+) 19,3%,

- производство прочих готовых изделий – (+) 13,6%,

- производство бумаги и бумажных изделий – (+) 7,5%,

- производство химических веществ и химических продуктов – (+) 3,9%,

- производство прочей неметаллической минеральной продукции – (+) 3,5%,

- производство одежды – (+) 0,7%.

В январе-июле 2022 года по сравнению с январем-июлем 2021 года возросло производство важнейших видов пищевых продуктов:

- мяса и субпродуктов – на (+) 13,3%,

- рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – на (+) 33,3%,

- молока, кроме сырого – на (+) 0,6%,

- изделий хлебобулочных недлительного хранения – на (+) 0,3%.

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