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Общество

Акцию «Помоги пойти учиться» поддержали полицейские из Великих Лук

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Полицейские из Великих Лук приняли участие в ежегодной акции МВД России «Помоги пойти учиться». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Организаторами акции стали Центр социального обслуживания города Великие Луки и Великолукский ОМВД России. В Доме культуры Ленинского комсомола для детей прошли творческие мастер-классы по созданию брошей и открыток. На мероприятии ребятам также вручили школьные наборы и сладости.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Старший инспектор ОПДН России по городу Великие Луки майор полиции Наталья Максимова провела со школьниками и их родителями профилактическую беседу о правилах личной безопасности и поведении на проезжей части.

«Полицейский подчеркнула, что для сотрудников органов внутренних дел нет чужих проблем и чужих детей, поэтому и родители, и школьники всегда могут обращаться к полицейским за помощью», – отметили в пресс-службе.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В ходе акции «Помоги пойти учиться» сотрудники полиции также посещают семьи, которые находятся в непростых жизненных условиях, оказывают им помощи в подготовке детей к новому учебному году.

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