Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза прошёл в Пустошкинском районе

Фото газеты «Вперёд» Пустошкинского района

Турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза Павла Боровкова провели в деревне Шалахово Гультяевской волости. Об этом сообщает газета «Вперёд» Пустошкинского района.

На торжественном открытии выступил консультант отдела по культуре и спорту Сергей Прохоров. Он пожелал участникам соревнований справедливых матчей и рассказал о подвиге Павла Боровкова. Герой Советского Союза служил в инженерно-сапёрных войсках и особенно отличился в ходе Висло-Одерской операции 1945 года.

В турнире приняли участие четыре команды, победителем стала «ШалаЛешни». Её участники получили кубок, медали и памятные грамоты.

«Целый день кипели на солнцепеке страсти на волейбольной площадке, но никто не ушёл с плохим настроением, все получили заряд бодрости, приятно было видеть, как была подготовлена площадка для игр, так необходимая в жару целая бочка воды, спасибо всем за турнир!» – подытожили в редакции газеты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 августа 2022

Начало нового спортивного учебного года обсуждают в медиацентре ПАИ
26 августа 2022

Волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза прошёл в Пустошкинском районе

23 августа 2022

Великолучанин завоевал бронзу на Кубке России по воздухоплаванию
23 августа 2022

Виталий Дидыч о проекте «Я выбираю спорт»: В каждом дворе должны стоять турники
23 августа 2022

В Пскове состоялся турнир по парковому волейболу
22 августа 2022

Себежские борцы привезли четыре медали из Минска
22 августа 2022

Данил Семьянинов выиграл финальный заплыв брассом на 100 метров на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов
22 августа 2022

Спортсмены из Псковской области победили на Кубке России по стрельбе из лука

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...