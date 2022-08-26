Волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза прошёл в Пустошкинском районе

13:59, 26 августа 2022, ПАИ

Турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза Павла Боровкова провели в деревне Шалахово Гультяевской волости. Об этом сообщает газета «Вперёд» Пустошкинского района.

На торжественном открытии выступил консультант отдела по культуре и спорту Сергей Прохоров. Он пожелал участникам соревнований справедливых матчей и рассказал о подвиге Павла Боровкова. Герой Советского Союза служил в инженерно-сапёрных войсках и особенно отличился в ходе Висло-Одерской операции 1945 года.

В турнире приняли участие четыре команды, победителем стала «ШалаЛешни». Её участники получили кубок, медали и памятные грамоты.

«Целый день кипели на солнцепеке страсти на волейбольной площадке, но никто не ушёл с плохим настроением, все получили заряд бодрости, приятно было видеть, как была подготовлена площадка для игр, так необходимая в жару целая бочка воды, спасибо всем за турнир!» – подытожили в редакции газеты.