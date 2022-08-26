Областной суд оставил в силе отказ в регистрации Вячеслава Прокофьева на выборы главы Плюсского района
Псковский областной суд оставил в силе решение Стругокрасненского районного суда об отказе экс-заместителю главы Плюсского района Вячеславу Прокофьеву в регистрации кандидатом на выборы главы Плюсского района. Об этом сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Псковской области.
«Псковский областной суд оставил в силе решение Стругокрасненского районного суда Псковской области об отказе в удовлетворении исковых требований Вячеслава Прокофьева к ТИК Плюсского района», – говорится в сообщении.
Напомним, территориальная избирательная комиссия отказала Вячеславу Прокофьеву в регистрации кандидатом на должность главы Плюсского района из-за выявленных нарушений в подписных листах.
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