Акция сбора книг для школьников Донбасса продолжается в Псковской области

13:34, 26 августа 2022, ПАИ

Акция сбора книг для школ и библиотек Донецкой и Луганской народных республик и освобождённых территорий продолжается в библиотеках Псковской области. На сегодняшний день жители региона передали гражданам Донбасса более трёх тысяч книг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Псковичи и жители районов области приносят художественную и современную литературу, книги для детей, поэтические сборники, приключенческие повести и рассказы, а также произведения псковских авторов.

Поддержать акцию «Книги – Донбассу» может любой желающий. Принести книги для жителей Донбасса можно в любую из 11 библиотек Пскова. В каждой из них установлены информационные стенды и стеллажи для сбора книг. Жители районов области могут принести книги в местные библиотеки.

В приоритете детские книги и классическая художественная литература школьной программы. Принимаются книги не старше 2015 года издания в хорошем состоянии.

Акция продлится до 31 августа.