Двум спасённым в Новосокольниках новорождённым котятам нашли кормящую кошку

15:17, 26 августа 2022, ПАИ

Двум спасённым новорождённым котятам в Новосокольниках нашли кормящую кошку. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Сегодня утром пост о помощи опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Юлия Егорова, на счету которой десятки спасённых жизней животных. Она рассказала подробности районной газете.

Котят обнаружила новосокольничанка, которую зовут Лилия. Вечером она проходила мимо музыкальной школы и услышала, как из района гаражей, что за школой, доносились звуки – истошное мяуканье котят. По звуку она нашла их, позвонила Юлии Егоровой.

«Обычно кошки сами перегрызают пуповину своим котятам. У этих двух бедняжек пуповины были связаны и обмотаны вокруг ветки. Кто-то поиздевался над ними с особой изобретательностью. Мы думали, что котята в колючках. Оказалось, что это мухи уже успели отложить на них сотни яиц», – рассказала Юлия Егорова.

Девушки оказали котятам всю необходимую помощь. А утром уже начали искать приёмную кошку-маму.

«На призыв о помощи откликнулась женщина из Великих Лук. Она готова взять котят на выкармливание к своей домашней любимице. Доставить малышей вызвался великолучанин. Он приедет за ними специально из соседнего с Новосокольниками города», – отметили в редакции.

«Остаётся только надеяться, что кошка их примет и котята начнут питаться. Если этого не произойдёт, будем искать новую приёмную маму, пока не найдём», – добавила Юлия Егорова.