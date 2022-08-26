Фестиваль реконструкции в честь Петра I пройдёт в Великих Луках
Фестиваль реконструкции, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I, пройдёт в Великих Луках 27 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Парад на воде, реконструкторский лагерь времён Петра I, детский городок, ярмарка, зона воздушных змей, вудпарк и выступление группы Uma2rman ждут гостей фестиваля.
Подробная программа мероприятия
Река Ловать:
12:00 – парад на воде «Петровская флотилия»;
12:30 – водные забавы (водные заплывы на плавательных средствах – сапбордах, катамаранах, байдарках);
15:00 – костюмированное водное шоу «Заячий остров» совместно с группой спасателей МЧС России;
15:30 – фестиваль оригинальных плавательных средств «Потешная флотилия»: презентация самодельных плавательных конструкций;
22:20 – мультимедийное шоу, посвящённое 350-летию Петра I, праздничный фейерверк. Мост через реку Ловать.
Великолукская крепость:
с 12:10 – реконструкторский лагерь времён Петра I.
Площадки:
- реконструкция сражения с пиротехническими эффектами (петровские баталии),
- конное шоу,
- игровая зона «Лабиринт из сена»,
- реконструкции быта (палаточный лагерь): «Шведский военный лагерь», «Стрелецкий военный лагерь», «Преображенский военный лагерь, «Шатер императора».
Мастер-классы:
- реконструкция петровской ассамблеи, мастер-классы по танцам,
- монетный двор,
- мастер-классы по письму перьями,
- интерактив «Светский этикет»,
- гардеробная (выставка костюма, фотозона),
- мастер-классы морской тематики (площадка «Ботик Петра» расположена на пруду на территории крепости, украшена имитацией петровского парусника)
Оружейные площадки:
- ротешные бои (упражнения с мушкетом, мастер-классы),
- пушкари (мастер-классы, рассказ о вооружении).
Петровский парк:
12:00 – ярмарка и фудкорт;
12:00 – детский городок:
- интерактивные площадки (выставка книг, зона чтения, фотозона, акция оформления информационного стенда),
- мастер-классы и игровые программы,
- выставочная зона,
- зона настольных игр,
- зона подвижных игр,
- «Кванториум» (химические опыты),
12:00 – вудпарк – парк деревянный игр для детей и взрослых;
12:00 – зона воздушных змеев. На площадке волонтёры раздадут всем желающим воздушных змеев и помогут с запуском.
Основная сцена (Центральная площадь):
18:00 – розыгрыш призов;
18:15 – группа «Партизан FM»;
19:30 – кавер-группа «Красивая»;
20:30 – розыгрыш призов;
20:45 – группа Uma2rman.