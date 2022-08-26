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Фестиваль реконструкции в честь Петра I пройдёт в Великих Луках

Фестиваль реконструкции, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I, пройдёт в Великих Луках 27 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Парад на воде, реконструкторский лагерь времён Петра I, детский городок, ярмарка, зона воздушных змей, вудпарк и выступление группы Uma2rman ждут гостей фестиваля.

Подробная программа мероприятия

Река Ловать:

12:00 – парад на воде «Петровская флотилия»;

12:30 – водные забавы (водные заплывы на плавательных средствах – сапбордах, катамаранах, байдарках);

15:00 – костюмированное водное шоу «Заячий остров» совместно с группой спасателей МЧС России;

15:30 – фестиваль оригинальных плавательных средств «Потешная флотилия»: презентация самодельных плавательных конструкций;

22:20 – мультимедийное шоу, посвящённое 350-летию Петра I, праздничный фейерверк. Мост через реку Ловать.

Великолукская крепость:

с 12:10 – реконструкторский лагерь времён Петра I.

Площадки:

  • реконструкция сражения с пиротехническими эффектами (петровские баталии),
  • конное шоу,
  • игровая зона «Лабиринт из сена»,
  • реконструкции быта (палаточный лагерь): «Шведский военный лагерь», «Стрелецкий военный лагерь», «Преображенский военный лагерь, «Шатер императора».

Мастер-классы:

  • реконструкция петровской ассамблеи, мастер-классы по танцам,
  • монетный двор,
  • мастер-классы по письму перьями,
  • интерактив «Светский этикет»,
  • гардеробная (выставка костюма, фотозона),
  • мастер-классы морской тематики (площадка «Ботик Петра» расположена на пруду на территории крепости, украшена имитацией петровского парусника)

Оружейные площадки:

  • ротешные бои (упражнения с мушкетом, мастер-классы),
  • пушкари (мастер-классы, рассказ о вооружении).

Петровский парк:

12:00 – ярмарка и фудкорт;

12:00 – детский городок:

  • интерактивные площадки (выставка книг, зона чтения, фотозона, акция оформления информационного стенда),
  • мастер-классы и игровые программы,
  • выставочная зона,
  • зона настольных игр,
  • зона подвижных игр,
  • «Кванториум» (химические опыты),

12:00 – вудпарк – парк деревянный игр для детей и взрослых;

12:00 – зона воздушных змеев. На площадке волонтёры раздадут всем желающим воздушных змеев и помогут с запуском.

Основная сцена (Центральная площадь):

18:00 – розыгрыш призов;

18:15 – группа «Партизан FM»;

19:30 – кавер-группа «Красивая»;

20:30 – розыгрыш призов;

20:45 – группа Uma2rman.

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